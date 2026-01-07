Roma, Ferretti sul CorSport: "Gasp non è felice. Invoca rinforzi, invano, dalla passata estate"

Il giornalista Mimmo Ferretti dedica un editoriale alla Roma sulle pagine odierne del quotidiano Corriere dello Sport. Questo un estratto della sua analisi, all'indomani della vittoria contro il Lecce e soprattutto del silenzio stampa di mister Gasperini: "Il calcio è materia strana, talvolta incomprensibile. Prendete la Roma, ad esempio. Sta cercando da una vita un centravanti (meglio due, comunque) che possa farle passare il mal di gol, non è ancora riuscita a portarlo a Trigoria ma nell’attesa va a giocare a Lecce in formazione di estrema emergenza (una Primavera un po’ cresciuta…) e torna nella Capitale con una vittoria grazie alle reti di Ferguson e Dovbyk, gli attaccanti più criticati e meno stimati da Gian Piero Gasperini.

Attenzione, però: quanto accaduto a Lecce, cioè la doppietta della strana coppia, non può (non deve) cambiare la strategia della società sul mercato. Chiedere a Gasp per averne una conferma.

Gasp è ancora in attesa dei rinforzi che sta invocando, invano, dalla passata estate; gente nuova per il reparto avanzato, si sa. E non si fa ingannare dall’uno-due di Ferguson-Dovbyk. GPG aveva sognato di poter contare sui nuovi (almeno su un nuovo elemento…) fin da Bergamo, complicato pensare che potrà farlo contro il Sassuolo. E questo, ovviamente, non lo rende felice".