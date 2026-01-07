Evan Ferguson MVP, Dovbyk gol e Gasp esulta. Il Romanista: "Lecce bomber"
A distanza di tre giorni dalla sconfitta di Bergamo, la Roma resetta e riparte con due gol fuori casa: "Lecce bomber" , riassume in prima pagina Il Romanista: Evan Ferguson apre le marcature nel primo tempo, poi l'MVP della partita dà il cambio a Dovbyk che entrato dalla panchina centra il 2-0. Due reti dei due centravanti attualmente in rosa da Gasperini, girone d'andata chiuso al quarto posto, a pari merito con la Juventus.
Fa rumore il silenzio di Gian Piero Gasperini nel post-partita, ma ha una ragione in evidenza: oggi il tecnico giallorosso parlerà con i Friedkin. Un confronto sul mercato di gennaio, là dove l'ex Atalanta comincia a storcere il naso per il ritardo sulla tabella di marcia dei nuovi inserimenti da fare in termini di acquisti. Filtra delusione, insomma, a proposito delle tempistiche di società e dirigenza capitolina, Gasp dunque vuole fare luce su tutto.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.