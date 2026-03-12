Roma, Gasperini: "Con i tifosi sarà diverso. El Aynaoui? Coppa d'Africa causa spesso guai"

Neil El Aynaoui sembra un altro giocatore nell'ultimo periodo dopo il torneo giocato con il Marocco. Il perché ha provato a spiegarlo Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, in conferenza stampa dopo l'1-1 contro il Bologna: "La Coppa d'Africa causa spesso questi guai, ma poi giocando si riprende il ritmo. La casistica è altissima, per questo bisogna essere attenti a prendere giocatori che giocano la Coppa d'Africa. Il ragazzo comunque è ottimo e di assoluta serietà, dovremo solo avere pazienza".

Quanto è pesato avere pochi tifosi al seguito?

"I tifosi si sentivano, soprattutto dopo il gol del pareggio. Comunque oggi lo stadio ha condizionato in positivo il Bologna, ma giovedì prossima toccherà a noi. Per il ritorno sarà difficile che con i nostri tifosi verrà concesso tutto ciò che è stato concesso stasera".

Clicca qui per leggere le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.