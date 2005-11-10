Roma, Gasperini esalta Soulé: "La partita di sabato è stata straordinaria"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cagliari, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato anche della crescita di Soulé e Lulli:

Quanto sta crescendo Soulé?

"Lui purtroppo ha avuto un momento in cui è stato fermo per la pubalgia e ha perso qualche mese. Quest'anno è ripartito da dove aveva finito il girone d'andata, la partita di sabato è stata straordinaria. Qualche volta ci si dimentica che è un ragazzo del 2003 e che a 23 anni hai margini di miglioramento. Quello che sta facendo quest'anno in più ruoli, giocando sia a destra che a sinistra, ma anche da trequartista, è importante. Perde molti meno palloni, ci sono ancora cose su cui può migliorare, lui lavora molto bene per crescere. È stato convocato con l'Argentina e questo è un altro bel segnale".

Quanto è soddisfatto della crescita di Lulli? Come mai non ha ancora giocato in Champions o nei big match?

"Sono delle situazioni, noi lì abbiamo quattro giocatori che stanno facendo molto bene. Rensch sta facendo bene, Wesley è un giocatore importante e anche Molina sta avendo un rendimento importante. Sono felice per Lulli perché si merita tutto quello che sta ottenendo, l'obiettivo è di crescere tutti individualmente".