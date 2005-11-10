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Da Benevento-Catanzaro a Juve Stabia-Hellas, i convocati per la 9ª giornata di Serie B

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Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 18:27Serie B
26.10.2026 18:27Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Per la 9ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.

SERIE B - 9ª GIORNATA
Martedì 27 ottobre
Ore 19:00
Benevento-Catanzaro
I convocati di Floro Flores - Assenti Pierozzi e Sylla
Portieri: Esposito, Vannucchi
Difensori: Beruatto, Caldirola, Dalle Mura, Romano, Saio, Scognamillo, Sernicola
Centrocampisti: Kouan, Talia, Maita, Mannini, Prisco, Siatounis, Simonetti
Attaccanti: Cherubini, Lamesta, Mignani, Salvemini, Schimmenti, Tumminello, Verdi, Okereke
I convocati di Michele Mignani - rientrano in tre, out Pecorino e Giovane
Portieri: Pigliacelli, Marietta, Borrelli
Difensori: Antonini, Candela, Dorval, Frosinini, Imperiale, Postiglione, Ruggero, Verrengia
Centrocampisti: Cassa, Di Francesco, Garnica, Mosti, Pafundi, Petriccione, Pogacar, Franky Tchaouna.
Attaccanti: Alesi, Arditi, Buso, D’Alessandro, Iemmello, Koffi, Loubao, Franck Tchaouna, Reita

Ore 20:00
Ascoli-Sampdoria
I convocati di Francesco Tomei - non ancora comunicati
I convocati di Luca D'Angelo - Prima chiamata per Donega, out anche Di Pardo
Portieri: Krastev, Massolo, Vindahl
Difensori: Cicconi, Delli Carri, Di Pardo, Diop, Ferrari, Gartenmann, Mbabu, Piermattei
Centrocampisti: Abildgaard, Donega, Henderson, Makoumbou, Verschaeren
Attaccanti: Begic, Karamoh, Lautitsen, Mezzotero, Tutino

Cesena-Empoli
I convocati di Alessandro Diamanti - non ancora comunicati
I convocati di Matteo Andreoletti - non ancora comunicati

Virtus Entella-Avellino
I convocati di Andrea Chiappella - non ancora comunicati
I convocati di Alessandro Nesta - Sempre assente Fila, torna Simic
Portieri: Iannarilli, Sassi, Martinelli
Difensori: Missori, Sala, Izzo, Di Bitonto, Venturi, Moruzzi, Cancellotti, Adamo, Simic, Enrici
Centrocampisti: Palmiero, Di Maggio, Fanticanti, Berenbruch, Palumbo, Sounas, Besaggio
Attaccanti: Pandolfi, Cheddira, Russo, Biasci, Di Paolo, Favilli

Mantova-Cremonese
I convocati di Francesco Modesto -non ancora comunicati
I convocati di Fabio Pecchia - Stückler e Pezzella ok, out Gerli, Pontisso, Collocolo e Rocchetti
Portieri: Fulignati, Festa, Agazzi
Difensori: Pezzella, Barbieri, Luperto, Baschirotto, Fellipe Jack, Marsi, Vogliacco
Centrocampisti: Thorsby, Lottici Tessadri, Berti, Lickunas, Lordkipanidze, Vandeputte, Grassi, Elia
Attaccanti: Stuckler, De Luca, Licina, Djuric, Nasti, Herzuah, Bonazzoli

Padova-Sudtirol
I convocati di Andrea Calabro - non ancora comunicati
I convocati di Davide Possanzini - non ancora comunicati

Vicenza-Modena
I convocati di Fabio Gallo - Assente solo Cuomo
Portieri: Bagheria, Gagno, Tantalocchi
Difensori: Brighenti, Costa, Leverbe, Marchizza, Papetti, Sandon, Vescovi
Centrocampisti: Bellemo, Caferri, Carraro, Corazza, Pellizzari, Pietrelli, Rada, Talarico, Valoti, Zonta
Attaccanti: Alessio, Merkaj, Moncini, Morra, Rauti
I convocati di Daniele Galloppa - Tonoli si aggiunge agli assenti
Portieri: Chichizola, Consiglio, Laidani
Difensori: Adorni, Egharevba, Folino, Nador, Nieling, Odero
Centrocampisti: Acquah, Azzi, Bianco, Brugman, Imputato, Santoro, Zampano
Attaccanti: Ambrosino, Bacchin, Belotti, Bozhanaj, Caso, Montevago, Olzer

Mercoledì 28 ottobre
Ore 19:00
Pisa-Palermo
I convocati di Paolo Bianco - non ancora comunicati
I convocati di Filippo Inzaghi - non ancora comunicati

Ore 20:00
Carrarese-Arezzo
I convocati di Guido Pagliuca - non ancora comunicati
I convocati di Cristian Bucchi - non ancora comunicati

Juve Stabia-Hellas Verona
I convocati di Pietro De Giorgio - non ancora comunicati
I convocati di Marco Baroni - non ancora comunicati

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