Turno infrasettimanale per la Serie B. Una 9ª giornata che è... questione di famiglia

Turno infrasettimanale per la Serie B. Una 9ª giornata che è... questione di famigliaTMW
Claudia Marrone
Prenderà il via domani sera la 9ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi mercoledì sera con tre importanti confronti; va da sé, visti i giorni in cui si scenderà in campo, che è un turno infrasettimanale.
Padre contro figlio, ma ci sono anche due fratelli su fronti opposti.
Ad aprire le danze, alle ore 19.00, la sfida tra Benevento e Catanzaro, con l'esordio in panchina del neo tecnico delle aquile Michele Mignani: curioso che il suo esordio sia contro il figlio Guglielmo Mignani, attaccante della compagine sannita e per altro in gol nella sfida del weekend trascorso contro l'Arezzo. Ma le "questioni" di famiglia non finiscono qui, perché nel medesimo giorno si affronteranno anche Cesena ed Empoli: nessun padre contro figlio, ma fratelli a confronto. Lato bianconero, il capocannoniere del momento, Cristian Shpendi, lato toscano Stiven Shpendi.
Vedremo chi avrà la meglio.