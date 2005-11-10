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Blindato Lulli per non "rischiare" un Romano bis: la Roma impara dai propri errori (legati al FPF)

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Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 16:55Serie A
26.10.2026 16:55Serie A
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Il rinnovo fino al 30 giugno 2031 dell'esterno italiano è ufficiale. Sarà un punto fermo per il presente e per il futuro.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma ha ufficializzato poco fa il rinnovo fino al 30 giugno 2031 di Emanuele Lulli, esterno classe 2007 che sta impressionando in questo avvio di stagione. Gasperini lo ha lanciato, gli ha dato fiducia, lo ha reso un'alternativa che sa tanto di titolare e il club ha deciso di blindarlo, appunto, con il prolungamento del contratto e il conseguente adeguamento dell'ingaggio. Un riconoscimento non da poco, meritato sul campo dallo stesso Lulli, che racconta come la società capitolina voglia puntare su di lui sia nel presente che, soprattutto, nel futuro.

Il caso Romano ha insegnato qualcosa alla Roma

La firma del contratto è arrivata anche per evitare l'errore commesso proprio dal club giallorosso con Alessandro Romano. Il centrocampista, passato al Cagliari in estate e autore di un inizio di stagione sorprendente, è stato infatti salutato forse troppo presto dalla Roma che, complice anche la lente d'ingrandimento da parte della UEFA in merito al Fair Play Finanziario, è stata costretta a fare cassa nei primi giorni del calciomercato estivo 2027.

Due storie con un epilogo diverso

Per un Romano che di fatto è a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari (come vi abbiamo raccontato poco fa), c'è un Emanuele Lulli che sembra pronto a ripercorrere le orme di chi prima di lui è nato cresciuto e rimasto una vita a indossare la maglia della Roma. Vietato fare paragoni scomodi e inopportuni: Lulli è pronto a scrivere la sua personale storia con la maglia giallorossa addosso.

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