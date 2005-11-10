Aria tesa in casa Cremonese. Diverbio tra Grassi e un tifoso in tribuna: le scuse del giocatore

Dopo tre pareggi consecutivi, cui son seguite due sconfitte, in casa Cremonese si respira un po' di tensione, che di sicuro non è quello che serve all'ambiente, specie perché i grigiorossi saranno in campo domani contro un arrembante Mantova: una 9ª giornata del campionato di Serie B dall'alto tasso di difficoltà, dunque, e con l'aggiunta della "questione" legata ad Alberto Grassi.

Cosa è accaduto dopo la gara con la Juve Stabia.

A margine del confronto con le Vespe campane, il prima citato centrocampista grigiorosso ha iniziato a litigare con un tifoso in tribuna, reo di averlo fischiato e contestato, fino ad arrivare a dirgli "Vieni fuori, vieni fuori", espressione che ha reso l'accaduto ancora più grave. Specie poi perché Grassi era anche capitano. Quello che invece è stato detto all'indirizzo del giocatore, però, non è emerso, ma va precisato che l'eccesso non va bene né dall'una né dall'altra parte, visto che spesso anche i supporters vanno oltre la lecita e legittima contestazione.

Le scuse di Grassi.

A ogni modo, proprio Grassi - tramite il club - ha voluto precisare pubblicamente quanto segue: "Chiedo scusa per l’episodio che mi ha visto protagonista al termine della partita di sabato. Mi rendo conto di aver avuto un atteggiamento sbagliato ma nello stesso tempo tengo a precisare che la mia reazione non era in alcun modo legata ai fischi ricevuti al termine della gara.

La mia reazione è stata verso una singola persona (vicenda poi chiarita con il diretto interessato tramite altre persone), in quanto ho interpretato un insulto rivolto alla mia famiglia che sta passando un momento particolare .Questa non è assolutamente una scusante, ma anche noi siamo esseri umani!! Chiedo ancora scusa".