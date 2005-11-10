Cagliari-Roma, i convocati di Pisacane: confermato il rientro di Trepy e le tre assenze
Dimitri Conti
Domani il Cagliari va sul campo della Roma per la partita delle ore 20:45 che vale per la 9^ giornata di Serie A. Nella lista dei convocati di Piscane sono presenti 25 giocatori, spicca la presenza di Yael Trepy, che torna dopo l'incidente in piscina della scorsa estate che lo ha tenuto fuori fino a qualche giorno fa. Confermate le tre assenze previste, quelle di Idrissi, Felici e Winks.
Di seguito dunque la lista ufficiale dei convocati del Cagliari per la partita di domani contro la Roma.
Portieri: Caprile, Sherri, Radunovic.
Difensori: Ze Pedro, Rodriguez, Kofler, Aurelio, Mina, Sugawara, Obert.
Centrocampisti: Romano, Adopo, Fazzini, Deiola, Ciervo, Gagliardini, Liteta, Sulev, Fadera, Massolin.
Attaccanti: Kevin Carlos, Nzola, Trepy, Mendy, Maldini.