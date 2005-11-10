Serie B, giudice sportivo: sono quattro i calciatori fermati. Ma tutti per un turno
Claudia Marrone
Archiviata l'8ª giornata del campionato di Serie B, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo, anche perché domani si tornerà subito in campo, con il turno infrasettimanale che si concluderà poi nella serata di mercoledì.
Sono quattro i calciatori fermati per un turno.
È arrivata la quinta sanzione - dunque una recidiva - per Arturo Calabresi del Pisa, che salterà quindi la sfida di mercoledì contro il Palermo, mentre son stati fermati per gioco scorretto in campo Marco Curto dell'Empoli ("per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete") e Antonio Fiori del Cesena per "essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco", stessa motivazione che ha portato a una giornata di stop anche per Nunzio Lella dell'Hellas Verona.
Multe salate... ma non troppo.
Rientra tra le "cattive" il Pisa sanzionato con € 1.000 "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l'inizio del primo tempo", mentre più alte sono le multe al SudTirol e al Padova, sanzionato con ben 5mila euro di ammenda "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto cori beceri ai sostenitori della squadra avversaria"; € 2.500, infine, alla compagine di Bolzano "per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato tre bottigliette nel recinto di giuoco" sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.