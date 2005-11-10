Padova, Calabro: "SudTirol allenato da un tecnico formidabile, ma non dobbiamo aver timori"

Vigilia di gara per il Padova, che domani affronterà il SudTirol in occasione della 9ª giornata del campionato di Serie B, che si giocherà in turno infrasettimanale con la chiusura fissata a mercoledì.

A fare il punto della situazione, come si legge sui canali ufficiali del club biancoscudato, il tecnico Antonio Calabro: "Non voglio essere presuntuoso, ma non voglio avere timori a cospetto degli avversari, voglio soltanto la mia squadra in campo: Possanzini è un allenatore formidabile con un’identità forte, che come tutti gli allenatori ha avuto alti e bassi, ma va avanti per la sua strada. Domani sera si va in campo a fare una battaglia, una partita forte come vogliamo farla, la squadra sta bene: ho visto disponibilità nei ragazzi per dare qualcosa in più al Padova, alla causa comune. Così possiamo diventare una grande squadra".

Aggiunge quindi: "Penso che il progetto Padova avrà un epilogo positivo soprattutto per questo periodo di sofferenza perché è qui che si forgia la squadra, bisogna mettere grossa disponibilità e grosso spirito di sacrificio per ottenere i risultati. È un processo di crescita tattica che questa squadra deve fare".

Conclude poi annunciando un cambiamento nello staff: "Ho deciso di cambiare il responsabile dell’area fisica e da oggi sarà Donato Matarangolo il mio assistente: prende il posto di Renzo Ricci, al quale va il mio più sentito grazie per la professionalità dimostrata. Questa scelta è dovuta al fatto che voglio una squadra che corre, ho notato delle carenze sotto il punto di vista fisico e quindi siamo andati in questa direzione".