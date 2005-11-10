Bonan: "Fiorentina giustamente sconfitta dall'Inter. Vanoli? Scelte senza una logica"

La Fiorentina sembra non riuscire proprio a tirarsi fuori dallo stato di crisi: ieri è passata in vantaggio nel secondo tempo della difficile sfida sul campo dell'Inter, salvo poi farsi recuperare e sorpassare dai nerazzurri nei minuti finali. Del match e dei temi ad esso connessi ha parlato il giornalista sportivo Alessandro Bonan, storico volto di Sky Sport.

Scelte illogiche di Vanoli

Bonan analizza così la sfida del Meazza: "La sintesi di tutto è una partita insufficiente dal punto di vista offensivo. La Fiorentina ha fatto due tiri in porta, uno è una prodezza da fuori di Jimenez che è valsa il gol. Bene l'organizzazione difensiva, ma alla fine se proponi così poco a San Siro perdi giustamente. Poi non ho capito come mai Vanoli ha cambiato la corsia destra a metà ripresa. Primo perché ha tolto Jimenez, che si stava esaltando oltre che per il gol anche per i fischi, e poi non ha senso togliere uno come Mastantuono, un calciatore che può comunque essere un problema per gli avversari. Non ho capito queste scelte né le tempistiche di queste scelte, mi sono sembrate prive di logica".

Una soluzione? Difesa a tre

Prosegue e conclude nel suo intervento il giornalista, andando alla ricerca di possibili soluzioni: "Non so, un'idea può essere la difesa a tre, mettendo due come Jimenez e Valdepenas come esterni a tutta fascia e avvicinando Mastantuono al centravanti. Non capisco poi come uno come Oulai non possa avere spazio in questa Fiorentina. Poi però c'è un altro problema lì in mezzo: quando gli avversari frenano Fagioli, la Fiorentina si spegne. Per questo potrei anche pensare a una soluzione che sistemi entrambi: mettere Oulai al centro e Fagioli come mezz'ala di regia, nel ruolo in cui Mancini lo ha impiegato in Nazionale. In generale però penso che il peccato originale della Fiorentina siano le tre sconfitte iniziali: quei tre KO ti hanno frustrato e hanno spento l'entusiasmo, tutto nasce da lì".