Vicenza, Gallo avvisa i suoi: "Contro il Modena conterà molto l'atteggiamento che avremo"

La vittoria di Empoli è ormai alle spalle, e il Vicenza cerca un altro successo nella sfida di domani contro il Modena: la gara del 'Menti' sarà valida per la 9ª giornata del campionato di Serie B, che si giocherà in turno infrasettimanale.

A parlare del match, nel corso della conferenza stampa odierna, il trainer biancorosso Fabio Gallo: "Il recupero dei giocatori è la difficoltà che si deve affrontare in occasione dei turni infrasettimanali, ma noi sappiamo quello che ci serve in vista domani: abbiamo visto come il Modena ha affrontato le partite precedenti, ma quello che più conta è il nostro atteggiamento, molto più importante dell'aspetto tattico. Vi annuncio già che non credo ci saranno grandi cambiamenti nell'undici titolare, i giocatori non hanno la mia età e recupereranno; poi ci sono quelli che non hanno giocato che sono pronti a dare una mano".

Più nel dettaglio della rosa: "Abbiamo fuori Cuomo, che, se non a Palermo, sarà a disposizione in occasione della sfida contro la Cremonese. Ha accelerato molto, e vedremo se per metà settimana sarà a pieno regime con la squadra".

Conclude con una nota al campionato: "Non mi aspettavo un avvio di stagione meno complicato, sapevo che sarebbe stato difficile e pieno di incognite. Lo è per tutti, a maggior ragione per noi, che siamo una neo promossa e ci siamo dovuti adattare alla qualità di questo campionato, per altro molto equilibrato".