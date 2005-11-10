Atalanta, 7 assenti ma Scalvini e Sulemana stanno meglio. Domani gli esami di Bellanova

Il giorno dopo il roboante 4-4 casalingo contro il Frosinone, l'Atalanta è tornata a calcare i campi di Zingonia e a mettersi a disposizione del proprio allenatore Maurizio Sarri. E quest'oggi c'è stato lavoro di scarico per chi ha giocato, mentre gli altri calciatori hanno fatto attivazione coordinativa iniziale, poi quindi una esercitazione sulla tecnica e sul possesso palla, per chiudere infine la seduta con delle partitelle su campo ridotto.

Sette assenti, due sulla via del rientro

Sette i giocatori assenti del tutto rispetto al gruppo di Sarri e sono in primis i cinque infortunati ancora ai box Pompei, Kolasinac, Kossounou, Kessie e Raspadori: questi si sono tutti sottoposti a terapie. Lavoro in palestra alternato a un individuale sul campo per Hien, mentre hanno lavorato parzialmente in gruppo Giorgio Scalvini e Kamaldeen Sulemana, i quali appaiono dunque sulla via del rientro.

Domani si saprà quanto sta fermo Bellanova

Da monitorare, infine, le condizioni di Raoul Bellanova: l'esterno nerazzurro si è fatto male ieri nella sfida al Frosinone, lamentando un infortunio alla coscia sinistra. Nella giornata di domani si sottoporrà ad esami strumentali per rilevare natura e durata dello stop.