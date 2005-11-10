Roma, Gasperini: "Koné difficilmente rientrerà prima della sosta, Svilar può recuperare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cagliari, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato anche delle condizioni di Kone e Svilar.

Come stanno Koné e Svilar?

"Difficilmente Koné rientrerà prima della sosta, mentre Svilar tra giovedì e venerdì potrebbe rientrare ed essere recuperato la prossima settimana. Per Manchester sarebbe il massimo, oppure per l'ultima contro il Sassuolo".

Crede che manchi qualcosa alla sua rosa rispetto ad altre big?

"È evidente che ci sono squadre forti, il Napoli ha vinto due Scudetti negli ultimi anni e fa la Champions da anni, ha giocatori molto forti. Noi non possiamo guardare gli altri, dobbiamo pensare a migliorarci di volta in volta. Poi ci misureremo con gli altri. Abbiamo affrontano un periodo con Svilar, Dybala, Koné, Cristante e Pellegrini fuori, poi bene o male stiamo tenendo e facendo buoni risultati e buone prestazioni. È chiaro che al completo sei più forte, ma nell'arco della stagione anche le altre perdono giocatori ed entrano in difficoltà. Questo è dovuto al fatto che giochiamo ogni tre giorni, lo abbiamo detto e ridetto. Giocando così tanto magari recuperi un giocatore e ne perdi un altro".