Pallone d'oro 2026: le 30 candidate per il premio. Out Bonmatì, la favorita è Putellas

Il conto alla rovescia verso il prossimo Pallone d’Oro è ormai scaduto. Questa sera a Londra infatti si terrà la cerimonia per la consegna dell’ambito riconoscimento per la stagione passata che vedrà premiata anche la migliore calciatrice. Sono 30 le giocatrici in corsa per il titolo con l’assenza importante di quella Aitana Bonmatì, vincitrice delle ultime tre edizioni, a causa di un problema al ginocchio che la tenne a lungo ai margini del suo Barcellona, e della Spagna, nell’annata 2025/26. Dopo alcune edizioni sono assenti anche rappresentanti del nostro paese con una sola giocatrice presente che milita in Serie A Women come Tessa Wullaert, attaccante belga lo scorso anno all’Inter e attualmente tesserata per il Como 1907.

Difficile indicare una favorita assoluta per il premio in questa stagione anche se l’altra spagnola Alexia Putellas appare avanti a tutte le altre e potrebbe raggiungere la connazionale a quota tre premi dopo la doppietta nel 2021 e 2022. Ma attenzione alla polacca Ewa Pajor, capocannoniera dell'ultima Champions League con 11 reti, del Barcellona con cui ha conquistato tutto quello che c'era da conquistare nell'ultima stagione.

L'elenco completo delle candidate per il Pallone d'Oro 2026

- Selma Bacha (OL Lyonnes)

- Barbra Banda (Orlando Pride)

- Klara Bühl (Bayern Monaco)

- Esmee Brugts (Barcellona)

- Mariona Caldentey (Arsenal)

- Scarlett Camberos (Club America)

- Kerstin Casparij (Manchester City)

- Temwa Chawinga (Kansas City Current)

- Cata Coll (Barcellona)

- Melchie Dumornay (OL Lyonnes)

- Caroline Graham Hansen (Barcellona)

- Alex Greenwood (Manchester City)

- Patri Guijarro (Barcellona)

- Pernille Harder (Bayern Monaco)

- Yui Hasegawa (Manchester City)

- Rose Lavelle (Gotham FC)

- Mapi Leon (Barcellona)

- Lorena (Kansas City Current)

- Malvine Malard (Manchester United/Chelsea)

- Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)

- Vivianne Miedema (Manchester City)

- Ewa Pajor (Barcellona)

- Claudia Pina (Barcellona)

- Alexia Putellas (Barcellona/London City Lionesses)

- Wendie Renard (OL Lyonnes)

- Alessia Russo (Arsenal)

- Khadija Shaw (Manchester City)

- Momoko Tanikawa (Bayern Monaco)

- Caroline Weir (Real Madrid/OL Lyonnes)

- Tessa Wullaert (Inter/Como)