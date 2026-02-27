Lo strano caso del Viktoria Plzen: eliminato ieri dall'Europa League ma imbattuto
L'unico club imbattuto in Europa League saluta la competizione. Grande amarezza per il Viktoria Plzen; costretto ai playoff per accedere agli ottavi di finale, il club ceco è stato eliminato ai rigori dal Panathinaikos, dopo il pareggio per 1-1 nella sfida di ritorno.
L’errore decisivo è stato quello di Cheick Souaré, ex Olympique Marsiglia, che ha sbagliato il quarto penalty condannando la squadra all’eliminazione. Nonostante il verdetto amaro, il Viktoria Plzen era stato protagonista di una fase campionato straordinaria: tre vittorie, contro Malmö, Roma e Basilea, e cinque pareggi, contro Ferencvaros, Fenerbahçe, Friburgo, Panathinaikos e Porto. Punti lasciati per strada che sono costati cari nonostante le zero sconfitte.
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
