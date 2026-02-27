Lione, il Celta Vigo agli ottavi di Europa League. Fonseca: "Forte, ha vinto a Nizza e Lille"

Il sorteggio europeo ha chiarito il cammino dell'Olympique Lione, che in Europa League se la vedrà con il Celta Vigo. Un incrocio che il tecnico Paulo Fonseca accoglie con prudenza, forte però di una conoscenza approfondita dell’avversario: “Conosco il Celta, è una squadra che gioca bene, con elementi esperti. Ha vinto a Nizza e a Lille: è solida, con grande qualità individuale”. Il portoghese ha anche chiarito una preferenza personale, spiegando che immaginare più sfide stagionali contro il Lille sarebbe stato complicato: “Sarebbero state sempre partite difficili. Anche col Celta lo sarà, ma preferisco affrontare loro”.

Nel frattempo, il Lione è chiamato a un test chiave in campionato: domenica sera, per la 24ª giornata di Ligue 1, trasferta all’Orange Vélodrome contro il Marsiglia, con la classifica che vede i Gones terzi e l’OM quarto. Dalla conferenza stampa arrivano anche notizie incoraggianti dall’infermeria: Malick Fofana prosegue il lavoro individuale e avanza verso il rientro. “Avverte un leggero dolore, ma ha fatto progressi negli ultimi giorni. I medici sono ottimisti per le prossime settimane”, ha spiegato Fonseca.

L’obiettivo è rivederlo a disposizione contro il Lens nei quarti di Coppa di Francia, anche se resta da valutare un suo impiego dall’inizio contro la squadra allenata da Pierre Sage. Dopo mesi ai box per l’infortunio alla caviglia, il conto alla rovescia può davvero iniziare.