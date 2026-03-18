Live TMW Roma, Gasperini: "Koné non sta al meglio"

Domani alle ore 21.00, la Roma si giocherà l'accesso ai quarti di finale di Europa League contro il Bologna allo Stadio Olimpico. Alle 13.30 odierne, Gian Piero Gasperini presenterà il match in conferenza stampa presso l'apposita sala del Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Diretta testuale a cura di TMW.

13.10 - A breve la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.

13.46 - Inizia la conferenza stampa.

Come sta la squadra?

"Un po' rischio e un po' precauzione, vediamo. Koné sta peggio".

Cosa si aspetta dalla gara?

"Gara decisiva, diversa dal campionato. Non c'è pareggio. C'è la possibilità di andare oltre il 90esimo, sono partite diverse ma sempre affascinanti".

Sente il peso della gara?

"Sono state tante le gare importanti per continuare ad avere obiettivi alti. Questa è da dentro o fuori, hai la possibilità di andare avanti. Spartiacque non lo so, ma che ti dà la possibilità di andare avanti sì: è più importante di quella in campionato".

Come sta la squadra dopo i fatti di Como? La spiegazione ad Open Var?

"Altre domande? Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo...".

Come si raggiunge un equilibrio i risultati?

"Tutte le reazione social dei tifosi, vanno accettate. Siamo nelle condizioni di lavorare al meglio per dare soddisfazione alla gente e fare risultato: l'impegno dei calciatori è totale e siamo sereni. Quello che stanno facendo è positivo, gliel'ho detto: da sempre sono seri e stanno dando il massimo".