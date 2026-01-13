Live TMW Roma, Gasperini: "Non sono deluso, complimenti ai ragazzi. Bailey recuperato"

Si aspettava qualcosa di più dall'attacco arrivato a gennaio?

"Forse me lo aspettavo più da luglio, a gennaio è difficile. Fino ad ora abbiamo fatto bene e vogliamo continuare così: anche stasera abbiamo fatto bene. Faccio i complimenti a questi ragazzi, peccato che la serata sia stata rovinata: poteva essere osannata. Mi complimento con loro".

Baroni ha scoperto come batterla?

"Domenica sarà una gara diversa... non lo so, valuti lei".

Si può dire: sorpresa Arena e delusione Svilar?

"C'è del rammarico per i gol presi, ma succede. Potevano essere evitabili, ma la gara è stata combattuta: non butterei la croce a nessuno. Arena, il gol è un bel segnale: sarà qualcosa che ti rimane. Magari è un predestinato, chi lo sa: è forte fisicamente, non ha paura di niente e ha grande resistenza. Non so se farà sempre il centravanti, ma deve crescere: per l'età che ha è precoce".

Pochi cinque minuti di recupero? Troppe perdite di tempo?

"Sì, ma riguarda tutte le partite, specialmente nella fase finale delle gare. Le perdite di tempo non piacciono a nessuno, ma sono adottate in tante gare".

Il suo umore?

"Questi ragazzi sono straordinari. Mi dispiace per loro, io sono molto soddisfatto: abbiamo giocato con Bailey in avanti e lo ha fatto con uno spirito mai visto. Si tratta di un giocatore recuperato, ha dato una bella dimostrazione dopo mesi e dopo tanti infortuni. Adesso c'è il campionato. Mi dispiace solo per il gruppo e per i tifosi, ma è tosta giocare tutte le competizioni: bisogna accettarlo. Non sono deluso".

