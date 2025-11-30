Live TMW Roma, Koné: "L'arbitro doveva rivedere il contatto con Rrahmani"

La Roma non supera l'esame Napoli: ai partenopei basta il gol di Neres per conquistare i tre punti. Nel post partita, è Manu Koné a presentarsi nella sala stampa dell'Olimpico per commentare il match in conferenza. Diretta testuale a cura di TMW.

23.41 - Inizia la conferenza stampa

Cosa è mancato questa sera?

"La partita è stata 50-50, il Napoli è stato bravo a fare il gol in ripartenza. Noi nella ripresa abbiamo avuto il ritmo del gioco, ma senza far male. Dobbiamo rialzarci e lavorare con fiducia: la stagione è ancora lunga".

Prima del gol, hai subito fallo?

"C'è un contatto, mi tocca, ma l'arbitro ha deciso che non era fallo. Per me, doveva andarlo a rivedere".

Stavi al 100%? Avevi una vistosa fasciatura, come mai?

"Ho dato il massimo che potevo, ho giocato con una caviglia non in perfette condizioni ma non voglio scuse. Sono consapevole di non aver fatto una grande partita: il dolore non è mai un problema".

Cosa vi manca ancora per vincere questa partite?

"Dobbiamo essere più concentrati: il calcio si decide nei dettagli. I gol presi sono nati da piccoli dettagli, il calcio è così: non si può sempre vincere, si deve dare il 100%. Abbiamo un grande mister e un grande staff, dobbiamo rialzare la testa".

23.49 - Termina la conferenza stampa.