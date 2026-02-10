Ghilardi è un giocatore della Roma, scattato il riscatto. E incassa anche la Fiorentina

Da qualche ora Daniele Ghilardi (23 anni) è diventato a tutti gli effetti un calciatore della Roma. Il difensore centrale classe 2003 è stato acquistato dai capitolini in casacca giallorossa nel corso del calciomercato estivo del 2025, è stato preso dall'Hellas Verona con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

La condizione che era stata prevista per far scattare l'acquisto a titolo definitivo di Ghilardi per la Roma era il primo punto conquistato dal club giallorosso dopo la fine del calciomercato di gennaio. E con la vittoria di ieri sera sul Cagliari, il requisito è stato soddisfatto e ha portato a far scattare l'acquisto dal Verona. Dopo una partenza non priva di difficoltà, ora il 23enne si sta prendendo un posto al sole in giallorosso.

Per l'operazione Ghilardi, alla fine la Roma spende circa 10 milioni di euro. L'affare con l'Hellas Verona era infatti strutturato sulla base di un prestito oneroso, da circa 1 milione di euro, con 8 milioni di euro per il riscatto a titolo definitivo e 1 di possibili bonus, da maturare.

Non tutto l'incasso di Ghilardi, però, entra nelle casse dell'Hellas Verona. Questo perché la Fiorentina, club nel quale lo stesso giocatore ha fatto la trafila giovanile pur senza mai arrivare all'esordio in prima squadra, vanta il 50% sulla rivendita. E questo permette ai toscani di incassare circa 4 milioni di euro, con la restante fetta di incasso che è invece appannaggio degli scaligeri.