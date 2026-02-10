Ghilardi riscattato dalla Roma, come passare da incompreso a punto fermo in pochi mesi

Una delle notizie più rilevanti di oggi di giornata che riguardino il calciomercato e la Serie A è quella dell'avvenuto acquisto a titolo definitivo di Daniele Ghilardi da parte della Roma. Come raccontato, infatti, la condizione prestabilita nell'accordo di trasferimento a titolo temporaneo chiuso la scorsa estate con l'Hellas Verona era l'ottenimento di un punto da parte dei giallorossi dopo la fine del calciomercato invernale. Cosa che è successa ieri sera, con la vittoria ottenuta dai capitolini sul Cagliari, che ha fatto scattare l'obbligo di riscatto per il quale la Roma versa 8 milioni di euro, equamente suddivisi tra l'Hellas Verona proprietaria del cartellino ancora fino a qualche ora fa e la Fiorentina, che dalla sua aveva invece il 50% sulla futura rivendita del classe 2003.

Il percorso di Ghilardi nella Roma, tra l'altro, nonostante sia nella Capitale da pochi mesi, è tutt'altro che lineare e racconta da una parte lo spirito e la tempra del calciatore, dall'altra le difficoltà che esistono per poter indossare un vestito tattico cucito da un sarto di alta qualità, ma anche dalle trame che necessitano di massima immedesimazione, come Gasperini. Inizialmente infatti l'allenatore della Roma pareva aver bocciato l'acquisto di Ghilardi, di fatto fin da subito si era avuto la sensazione che il rapporto non solo fosse nato col piede sbagliato, ma che fosse destinato a interrompersi molto presto.

Dopo una serie infinita di panchine, però, ecco materializzarsi l'occasione per scrivere una nuova storia, con la partenza di N'Dicka per la Coppa d'Africa e l'infortunio di Hermoso. Per Ghilardi si sono aperte le porte della titolarità, il giocatore le ha spalancate prendendosi di prepotenza un posto al sole nella Roma di Gasperini. Il quale adesso probabilmente ha tutt'altra considerazione di lui, rispetto alle fasi dei primissimi approcci, che suggerivano uno svolgimento differente rispetto al ruolo da punto fermo interpretato ora da Ghilardi.