Roma, il segnale dei Friedkin: aumento di capitale a 800 milioni e pressing sul mercato
Un segnale chiaro. E’ quello lanciato ieri dai Friedkin con l’iniezione di capitale nuovo nelle casse societarie da investire anche sul mercato oltre a garantire solidità, copertura economica e continuità del progetto. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la proprietà ha infatti proceduto con l’aumento di capitale da 650 milioni di euro a 800 milioni, con proroga al 31 dicembre 2026.
Denaro fresco che sicuramente sarà investito, come dicevamo, anche nella sessione invernale di trattative con Gasperini che si attende dei rinforzi per la seconda parte di stagione. Il primo è Niccolò Fortini con la Roma che ha provato ad inserire anche El Shaarawy. La sensazione è che si vada oltre gli 11 milioni di euro stanziati per il calciatore che ha già fatto sapere di non voler rinnovare con i viola.
Sul ruolo dell’esterno invece si parla di Mathys Tel del Tottenham e di Leo Sauer del Feyenoord con il pressing di Massara che si è alzato sul primo in maniera importante.
