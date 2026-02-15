Roma in ansia per Wesley, fuori per infortunio a Napoli: Gasperini aspetta gli esami

Serata da dimenticare per Wesley durante Napoli-Roma. Il brasiliano è stato costretto ad abbandonare il campo a circa un quarto d’ora dal termine dopo un duro intervento in corsa di Amir Rrahmani in area, episodio che ha portato al calcio di rigore ma soprattutto a conseguenze fisiche evidenti per l’esterno giallorosso.

Con una vistosa fasciatura alla caviglia sinistra, Wesley ha lasciato il terreno di gioco accompagnato da un fisioterapista, rientrando subito negli spogliatoi del Diego Armando Maradona. L’uscita dal campo non è stata immediata: il giocatore ha impiegato diversi minuti, fermandosi più volte sulla pista, anche per la difficoltà nel camminare.

Ora l’attesa è tutta per gli accertamenti delle prossime ore. Gian Piero Gasperini osserva con preoccupazione: Wesley è una pedina chiave e l’ansia, in casa Roma, è inevitabile.