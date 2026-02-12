Gli occhi del Manchester City su Wesley: dalla possibile plusvalenza al percorso inverso di Maicon

Gian Piero Gasperini lo voleva già all'inizio della sua ultima stagione all'Atalanta. E una volta arrivato alla Roma, è stato il suo primo nome consegnato al direttore sportivo Massara. Le prestazioni hanno poi dato ragione al tecnico giallorosso, con Wesley che è rapidamente diventato uno degli imprescindibili della rosa della sua Roma.

In estate la trattativa col Flamengo fu lunga e tortuosa. E più volte vicina alla fumata nera. Il brasiliano però ha sempre posto la Roma in cima alle sue priorità e alla fine il matrimonio è stato celebrato. Per la felicità di tutte le parti in causa. E ora, pochi mesi dopo il suo sbarco in Italia, ecco le sirene inglesi firmate Pep Guardiola, col suo Manchester City pronto alla mega offerta in estate. Da almeno 50 milioni di euro, assicurano in Brasile. Di fatto il doppio rispetto a quanto speso dalla Roma solo pochi mesi fa.

Un percorso inverso rispetto a quello che un suo connazionale e pari ruolo fece alcuni anni fa. Nel 2013 Maicon si trasferì proprio dal City alla Roma. Reduce da una stagione non propriamente brillante con gli inglese, il brasiliano sbarcò a Roma per restarci 3 stagioni, le ultime ad alto livello della sua carriera. Oggi l'asse Manchester-Roma torna ad essere caldo, in attesa di capire quale potrà essere la reazione della Roma ad una eventuale offerta concreta dei Citizens.