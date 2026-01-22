Roma in vantaggio nel finale di primo tempo con lo Stoccarda: la sblocca Pisilli
Roma in vantaggio sullo Stoccarda, al 40' l'1-0 è firmato da Nicolò Pisilli! Gran bella azione dei giallorossi, con Soule che trova il varco giusto per far correre il compagno di squadra in inserimento: arrivato davanti a Nubel, il centrocampista calcia forte con il destro e, aiutato dal legno, sblocca la partita valevole per la 7^ giornata della Fase campionato di Europa League.
