Europa League, Il Messaggero in prima pagina: "Roma, a Bologna tutto su Malen"

Si scaldano gli animi del primo dei due scontri diretti tra italiane in Europa League. Questa sera si parte da Bologna e dal Dall'Ara, che ospiterà la Roma di Gasperini, intenta a scommettere su una pedina: "Punta tutto su Malen", il titolo in taglio alto e in prima pagina su Il Messaggero stamane. Da quando ha messo piede a Trigoria l'attaccante olandese ha quasi sempre fatto la differenza e lasciato il segno sotto porta, con 6 gol in 8 partite, escluse le apparizioni in coppa europea.

Sulla possibilità di affiancare qualcuno a Malen in avanti, però, coach Gasperini è stato categorico in conferenza stampa ieri: "Giochiamo sempre in 11, non possiamo metterne di più. Ora stiamo facendo più gol, quindi non c'è un problema da questo punto di vista. Dipende dalle partite: a volte si costruisce di più a volte meno. L'arrivo di Malen ci ha dato più pericolosità davanti".

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha analizzato invece il momento della sua squadra: "Ci arriviamo dopo aver archiviato la sconfitta con il Verona. Affronteremo una Roma che dovremo approvare bene e speriamo di far emergere qualche loro difettuccio. Come ho detto speravo in un sorteggio diverso perché insieme potevamo fare un percorso che ci poteva far arrivare lontano, invece una delle due uscirà. In casa stiamo balbettando ma speriamo di riprenderci domani".