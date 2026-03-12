Derby di EL, il Corriere di Bologna apre con le parole di Italiano: "Serve la gara perfetta"

Questa sera al Dall'Ara andrà in scena il derby di Europa League tra Bologna e Roma, avversarie nell'andata degli ottavi di finale della competizione. Il Corriere di Bologna presenta l'appuntamento con le parole rilasciate alla vigilia dal tecnico rossoblu Vincenzo Italiano: "Italiano: 'Serve la gara perfetta'. Derby con la Roma agli ottavi di Europa League, calcio d'inizio al Dall'Ara alle 18.45".

"Ci arriviamo dopo aver archiviato la sconfitta con il Verona - ha detto ieri l'allenatore degli emiliani in conferenza stampa -. Affronteremo una Roma che dovremo approvare bene e speriamo di far emergere qualche loro difettuccio. Come ho detto speravo in un sorteggio diverso perché insieme potevamo fare un percorso che ci poteva far arrivare lontano, invece una delle due uscirà. In casa stiamo balbettando ma speriamo di riprenderci domani. Non sto pensando al ritorno. Dopo la gara di domani avremo ancora il campionato e ci sarà tempo. Sapete che ambiente troveremo all'Olimpico e non sarà semplice. Ho analizzato tutte le partite. Alcune gare le abbiamo perse meritatamente, altre con un piccolo di attenzione in più potevamo vincerle. Sono annate che girano così. L'atteggiamento, l'attenzione e la voglia i ragazzi non la stanno facendo mancare: stiamo pagando caro alcune disattenzioni ma abbiamo diverse partite per riprenderci".