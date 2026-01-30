Roma, infortunio Dybala: circa 2 settimane di stop. Ecco quando può tornare a giocare

Il responso è arrivato e la Roma ha evitato guai seri. L'esito degli esami di Paulo Dybala, infortunatosi nel match disputato contro il Milan (1-1) all'Olimpico, ha riportato solamente una lieve infiammazione della capsula laterale del ginocchio sinistro. Senza alcuna lesione dunque. Il fantasista ha già iniziato la fisioterapia e l'allenamento specifico per recuperare dal problema fisico quanto prima, ma i timori sono stati spazzati via con questa risonanza magnetica.

Questo però toglierà a Gian Piero Gasperini la Joya, assente dunque nella sfida in programma lunedì sera contro l’Udinese. L'asso argentino quanto dovrà attendere prima di fare ritorno in campo? L'ex Juventus potrebbe rimanere ai box almeno 12-15 giorni e saltare anche la gara contro il Cagliari. L’obiettivo primario è uno solo: tornare al pieno della forma e in tempo per il big match con il Napoli del 15 febbraio.

"Effettivamente con questo fastidio è più prudente che non sia in campo. Non siamo particolarmente preoccupati ma domattina faremo tutti gli esami diagnostici", sono state le ultime parole pronunciate ieri sera da Frederic Massara, direttore sportivo giallorosso, prima di Panathinaikos-Roma di Europa League. Partita pareggiata (1-1) in 10 contro 11, dopo l'espulsione di Mancini, che ha permesso ai capitolini di staccare il pass diretto per gli ottavi di finale.