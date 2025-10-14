Roma, Koné sfida l’Inter: da sogno nerazzurro a perno di Gasp. E il suo valore può lievitare

Manu Koné sabato alle 20:45 sfiderà l’Inter con la sua Roma allo Stadio Olimpico, in una partita che avrebbe potuto vivere da avversario. Il centrocampista francese, infatti, è stato a un passo dal vestire la maglia nerazzurra la scorsa estate, quando l’Inter lo aveva individuato come il grande colpo da regalare a Christian Chivu.

I primi contatti risalgono al periodo di Ferragosto: la Roma, impegnata nell’affare Sancho e alla ricerca di liquidità per sbloccare un mercato in fase di stallo, valutava una cessione importante, mentre i meneghini sondavano il terreno per rinforzare la mediana, anche a causa delle incertezze sul futuro di Calhanoglu. Dopo alcuni giorni di colloqui, l’offerta da 40 milioni era praticamente pronta, ma il dietrofront arrivò direttamente dai Friedkin, che decisero di blindare Koné, mettendolo al centro del nuovo progetto tecnico e accogliendo il malumore della piazza.

In quei giorni anche Gian Piero Gasperini non nascose la sua posizione, sottolineando quanto il francese fosse un elemento chiave e ammettendo che la sua eventuale partenza sarebbe stata sì una perdita per la squadra, ma forse anche una possibilità per dare un’accelerata al mercato in entrata.

Alla fine, Koné è rimasto e ha risposto sul campo: ottimo avvio di stagione agli ordini del Gasp e prime conferme anche in nazionale, dove il CT Deschamps gli sta ritagliando sempre più spazio: dopo la panchina con l’Azerbaigian, l’ex Borussia Mönchengladbach è stato schierato titolare nel match di ieri sera contro l’Islanda, restando in campo fino al triplice fischio.

Recentemente, il classe 2001 ha ammesso che l’interesse dell’Inter lo aveva lusingato, ma senza mai far mancare il proprio impegno totale verso la Roma, come segno di riconoscenza per la fiducia riposta in lui appena un anno prima.

Dopo mesi dall’interruzione della trattativa, i nerazzurri non lo hanno di certo mollato: chissà se il match di sabato non possa essere d’aiuto per riprendere i discorsi di mercato da approfondire più avanti. Intanto, anche il Paris Saint-Germain si è inserito nella corsa e sarebbe pronto a versare ben 60 milioni sul piatto. La Roma, però, non ha alcuna intenzione di privarsene a stagione in corso. Un’eventuale cessione, infatti, verrebbe presa in considerazione soltanto dopo il Mondiale, dove Koné sarà tra i protagonisti annunciati della Francia. E se continuerà su questi livelli anche nella spedizione americana con i Galletti, la sua valutazione è destinata a salire ancora.