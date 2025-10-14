TMW Marilungo: "Felice per Juric e l'Atalanta. Modric mi ha impressionato con Juve e Napoli"

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, Guido Marilungo ha parlato del nostro campionato partendo dall'Atalanta: "Lo speravo perché non era facile dopo quello che ha fatto con Gasperini, quei risultati. Non è una cosa semplice. Poi quando c'è un cambio è sempre dura perché ti paragonano a chi c'era prima. Sono contento per Juric e per l'Atalanta".

Vedendo il campionato: la rivelazione e la delusione?

"La delusione non mi piace neanche dirlo perché il campionato è iniziato da poco. Vedendo il mercato e quanto ha speso, il Como è un po' la rivelazione, sta diventando un top club piano piano. Mi piace molto come gioca".

Fiorentina delusione?

"Ripeto, non mi piace dirlo. Quando c'è un cambio di allenatore bisogna dare tempo, in un posto dove negli scorsi anni si è fatto bene. Pioli è un grande allenatore e troverà la quadra giusta nel tempo".

Modric o De Bruyne?

"Modric. Onestamente mi ha impressionato nelle partite con Juventus e Napoli. Che sapesse giocare a calcio non lo deve dimostrare adesso, ma alla sue età ha corso con quella qualità".

Per il Lecce sarà molto più difficile salvarsi?

"Secondo me come lo è stato difficile negli ultimi tre anni. Ora hanno fatto tre punti fuori casa importanti per il morale. Spero si salvi".

