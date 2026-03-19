Roma, Malen: "Partita da vincere a tutti i costi, sappiamo cosa dobbiamo fare"

Donyell Malen, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del ritorno degli ottavi di finale di Europa League col Bologna: "Il Bologna è una bella squadra, bisogna adattarsi, ma siamo entusiasti e non vediamo l'ora di scendere in campo".

Come si spiega la recente flessione?

"In alcune partite potevamo fare più gol e più punti, ci sono stati anche degli errori, ma oggi è una partita da vincere a tutti i costi e sappiamo quello che dobbiamo fare".