Roma, Malen: "Partita da vincere a tutti i costi, sappiamo cosa dobbiamo fare"
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Donyell Malen, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del ritorno degli ottavi di finale di Europa League col Bologna: "Il Bologna è una bella squadra, bisogna adattarsi, ma siamo entusiasti e non vediamo l'ora di scendere in campo".
Come si spiega la recente flessione?
"In alcune partite potevamo fare più gol e più punti, ci sono stati anche degli errori, ma oggi è una partita da vincere a tutti i costi e sappiamo quello che dobbiamo fare".
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