Roma, Massara: "Colpo in attacco a gennaio? Concentriamoci sui nostri, poi vedremo"

Il ds della Roma Frederic Massara ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Milan valevole per la 10^ giornata di Serie A.

Un ricordo di Galeone e se da questa partita può uscire la terza squadra in corsa per lo scudetto.

"E' stato un allenatore che ha saputo valorizzare tutti i giocatori che ha allenato e ispirarli quando sono diventati allenatori. Sincere condoglianze alla famiglia. Test assolutamente probante, Milan forte e campo difficile: dovremo fornire una prestazione di livello, che può dare indicazioni sul nostro momento".

La Roma può fare a meno del 9?

"Sono delle varianti che il mister sta provando, talvolta a seconda degli avversari. Sono arrivate molte occasioni nelle ultime partite ed è tornato al gol Dovbyk: ci sono tutti i presupposti per migliorare".

Prenderete un attaccante a gennaio?

"Intanto, c'è un reparto offensivo che offre diverse soluzioni e abbiamo ritrovato Dybala e Bailey. Concentriamoci sui nostri e pensiamo a migliorare, poi se a gennaio ci saranno delle opportunità da cogliere ci proveremo".

Vede similitudini tra il suo Milan e questa Roma?

"A questo club mi legano bellissimi ricordi, davvero una bella emozione tornare".