Roma, Massara: "Pellegrini giocatore forte, Ferguson e Dovbyk stanno crescendo"

Nel prepartita di Lazio-Roma ai microfoni di DAZN è intervenuto il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara: "Alla quarta giornata non mi sento di parlare di gara spartiacque, poi il derby può dare sicuramente un impulso positivo al progetto che abbiamo intrapreso".

Come stanno progredendo Ferguson e Dovbyk?

"Ferguson e Dovbyk sono giocatori con caratteristiche simili, che ci danno presenza in area. Tutte e due stanno crescendo, l'allenatore saprà sfruttarli al meglio in base alle esigenze".

Pellegrini potrebbe essere rilanciato e restare?

"Oggi gioca, non c'è nulla come il calcio capace di cambiare situazioni. Abbiamo passato l'estate condividendo un'idea che potesse anche portarlo lontano dalla Roma ma non è successo e adesso siamo tutti concentrati sulla partita, lui per primo. Lorenzo è un giocatore forte che ci ha sempre portato delle qualità e ci auguriamo che torni a farlo a partire da oggi".