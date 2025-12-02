Roma-Napoli, Rocchi: "Gol di Neres regolare. Devo fare i complimenti a Massa"

Durante OpenVAR, su DAZN, il designatore degli arbitri italiani, Gianluca Rocchi, ha parlato anche dell'episodio che ha fatto discutere in Roma-Napoli, con l'entrata al limite di Rrahmani su Kone che ha dato il là all'azione del gol che ha deciso la partita siglato da Neres: "In sala VAR, all'inizio c'è un po' di confusione. In contemporanea, sia il VAR che l’AVAR (Di Bello e Aureliano) hanno opinioni diverse. Alla fine, però non c’è il fallo. All’inizio sembrava fallo anche a me. Devo fare i complimenti a Massa per come ha arbitrato. Lui vede il pallone prima di tutto, quindi la decisione è giusta. Anche in Sala VAR sono stati bravi, perché hanno valutato bene l’azione. Per far capire, se qui viene assegnato un rigore, il VAR te lo fa togliere".

Parole poi anche su Parma-Udinese e l'espulsione di Troilo, stabilita dopo il consulto al VAR: "La sala Var ha giustamente chiamato l’arbitro per il cartellino rosso, visto che da regolamento un fallo non volto a toccare il pallone anche in area di rigore porta all’espulsione".