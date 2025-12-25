Roma, occasione Disasi dal Chelsea: i Blues devono prima liberare uno slot per il prestito

Il calciomercato di gennaio della Roma potrebbe regalare un’opportunità interessante proveniente dalla Premier League. Il club giallorosso è infatti alla ricerca di un nuovo difensore centrale e tra i profili monitorati spunta quello di Axel Disasi, centrale classe 1998 di proprietà del Chelsea.

Il francese può diventare una pista concreta, ma solo a una condizione ben precisa. I Blues hanno attualmente esaurito il numero di slot disponibili per i prestiti internazionali, motivo per cui prima di poter cedere Disasi dovranno liberare uno spazio in uscita. Solo dopo questa operazione si potrà aprire realmente la possibilità di un trasferimento temporaneo.

Al momento, infatti, l’ipotesi di un acquisto a titolo definitivo non è sul tavolo: sia il Chelsea che i club interessati stanno valutando esclusivamente la formula del prestito, ritenuta la più sostenibile e immediata per gennaio.

Oltre alla Roma, anche il Milan si è informato sulla situazione del difensore, rendendo la corsa più affollata. I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato e seguono con attenzione gli sviluppi legati al futuro del centrale francese.