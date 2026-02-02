Niente Serie A per Disasi che resta a Londra. Visite mediche in corso col West Ham
Alex Disasi sarà un giocatore del West Ham. Il difensore francese si sta sottoponendo alle visite mediche, prima di apporre la firma con gli hammers. Arriva dal Chelsea, dove ha vissuto gli ultimi sei mesi da separato in casa. 27 anni, Disasi è stato accostato in questa finestra di mercato a Milan e Fiorentina.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
