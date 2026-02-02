Niente Serie A per Disasi che resta a Londra. Visite mediche in corso col West Ham

Alex Disasi sarà un giocatore del West Ham. Il difensore francese si sta sottoponendo alle visite mediche, prima di apporre la firma con gli hammers. Arriva dal Chelsea, dove ha vissuto gli ultimi sei mesi da separato in casa. 27 anni, Disasi è stato accostato in questa finestra di mercato a Milan e Fiorentina.