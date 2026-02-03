Il Milan lo scarta, lui scarta la Fiorentina. Incredibile Disasi: alla fine resta a Londra

Axel Disasi è una delle tante incredibili storie di calciomercato di questa sessione invernale. Il difensore francese che il Chelsea acquistò nell'estate 2023 dal Monaco per 45 milioni di euro era dichiaratamente sul mercato già dallo scorso settembre. Da quando, dopo aver respinto diverse proposte dalla Premier League per forzare il ritorno a Montecarlo, si ritrovò ancora con la maglia dei blues dato che la trattativa col club del Principato si concluse con la fumata nera. A quel punto Enzo Maresca decise di escluderlo dalla lista, lui come Raheem Sterling.

Disasi da inizio stagione era fuori rosa. "E' dura per Sterling e Disasi restare fuori rosa? Mio padre ha 75 anni ed è stato pescatore per 50 anni, lavora dalle 2 alle 10 di mattina. Questo è duro: non essere un giocatore - disse lo scorso settembre il manager Enzo Maresca in merito a queste due situazioni -. So bene che non è piacevole per Raheem e Axel. Le ragioni sono diverse, ma la situazione è questa. Il club dà loro comunque la possibilità di lavorare nel modo giusto, e questo è tutto ciò che posso dire".

Disasi già a metà dicembre era nella lista del Milan. Il club rossonero ha a lungo valutato il suo ingaggio salvo poi, anche nelle ultime ore di calciomercato, scartare il suo profilo. Al contrario, è stato il difensore francese a dire no all'ipotesi Fiorentina. Nonostante la corte di Paratici, il giocatore non se l'è sentita di trasferirsi in Italia per un club in lotta per non retrocedere. Alla fine quindi ecco la deciso di proseguire la sua carriera al West Ham: prestito fino al termine della stagione. Anche qui l'obiettivo è salvarsi, ma gioca in Premier League. E non deve muoversi da Londra.