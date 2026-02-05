Roma, paradosso Soulé: è il leader tecnico della squadra, ma è il più sostituito da Gasperini

Nelle ultime sei partite Matias Soulé non è riuscito a trovare il gol. Una striscia che pesa, soprattutto per un giocatore chiamato a fare la differenza negli ultimi trenta metri di campo e che invece appare meno brillante del solito e meno coinvolto nel gioco. Un momento particolarmente delicato, inserito però all’interno di una delle migliori stagioni dell’argentino in carriera per rendimento complessivo.

Analizzando più a fondo la stagione, salta subito all’occhio come Soulé stia vivendo un paradosso ormai impossibile da ignorare. Il numero 18 giallorosso ha già raggiunto quota sette gol e sette assist nelle 32 gare sin qui disputate, con una partecipazione alla fase realizzativa pari al 37%: uno score che, nonostante tutto, lo rende senza dubbio il leader tecnico della Roma. Al tempo stesso, però, è anche il giocatore più sostituito da Gian Piero Gasperini: sono 27 le occasioni in cui il tecnico di Grugliasco ha richiamato Soulé in panchina prima del 90’. D’altra parte, il classe 2003 è rimasto in campo fino al triplice fischio in appena due gare, l’ultima delle quali risale al match contro il Lille del 2 ottobre scorso. Una gestione che fa riflettere, soprattutto se si considera come, nonostante ciò, l’ex Juventus e Frosinone resti il quinto giocatore più impiegato della rosa, con 2.179 minuti complessivi in campo, pari al 76% di quelli a disposizione.

A partire dalla sfida contro il Cagliari, Soulé è chiamato a ritrovare la sua versione migliore. Per una Roma che ha estremo bisogno delle sue qualità e per evitare che l’arrivo dei nuovi rinforzi offensivi nel mercato di gennaio finisca per mettere in discussione la sua centralità nelle gerarchie di Gasperini.