Roma, partita in famiglia a porte chiuse: spoiler social di Zalewski in vista del campionato?

José Mourinho protegge la sua squadra da occhi indiscreti, ma non può nulla contro i social. Nel corso del primo allenamento ad Albufeira della Roma, c'è stata una partita in famiglia e il portoghese ha fatto tutto ciò che poteva per evitare che qualcuno si fermasse ad osservarla. Non poteva però immaginare che, al termine dell'allenamento, Nicola Zalewski pubblicasse sui social la foto della squadra che aveva vinto il match. Un'immagine che potrebbe dare delle indicazioni in vista dell'imminente debutto dei giallorossi in campionato.

Manca poco meno di un mese all'esordio nella Serie A 2023/24 contro la Salernitana: un periodo che può cambiare le carte in tavola, tra nuovi acquisti, partenze ed eventuali infortuni. La formazione postata sui social da Zalewski, però, può dare delle indicazioni interessanti. Come riporta il Corriere dello Sport, l'undici in questione è il seguente: Rui Patricio in porta; Mancini, Smalling e Llorente in difesa; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove e appunto Zalewski a centrocampo; Belotti ed El Shaarawy in attacco. Un particolare fa pensare che Mou pensi a questo 11 per debuttare in campionato: Dybala e Pellegrini, squalificati per la prima giornata, non erano presenti.