Roma-Pisa, formazioni ufficiali: Ghilardi unica novità di Gasp. Panchina per Durosinmi
Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Pisa, partita che apre la 32ª giornata di Serie A:
Senza Mancini in difesa, Gian Piero Gasperini propone Ghilardi nel trio arretrato. Assente Wesley, spazio a Rensch sulla sinistra. Hiljemark decide di affidarsi al solo Moreo in attacco, lasciando in panchina Durosinmi.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulè, Pellegrini; Malen. A disp. De Marzi, Gollini, Esmoris, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Seck, Mirra, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza. All. Gian Piero Gasperini.
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Hojholt, Aebischer, Angori; Tramoni, Leris; Moreo. A disp. Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Meister, Cuadrsado, Akinsanmiro, Durosinmi, Vural, Stengs, Coppola, Loyola, Piccinini, Albiol, Stojilkovic. All.: Oscar Hiljemark.
ARBITRO: Feliciani di Teramo.
ASSISTENTI: Bindoni e Tegoni.
IV UFFICIALE: Giua.
VAR: Mariani.
AVAR: Di Paolo.