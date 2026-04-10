TMW Gasperini ha chiesto solo Malen e Wesley. E voleva Richard Rios al posto di El Aynaoui

Questa sera Claudio Ranieri ha spiegato qual è la politica della Roma. "Noi ci aspettavamo quello che sta succedendo. Io e lui abbiamo scelto i giocatori, non c'è un giocatore preso che non abbia approvato: Ziolkowski, Ghilardi, Venturino. Lo stesso Zaragoza... Vero, abbiamo preso Malen e Wesley. Ma anche tutti gli altri. Troppo facile dire Malen e Wesley. Ferguson lo abbiamo scelto. Abbiamo perso delle occasioni e del tempo, tipo Sancho: ci abbiamo provato fino all'ultimo e non è voluto venire. Alcuni giocatori non piacevano all'allenatore e non li abbiamo presi. Poi, per questioni legate al fair play finanziario abbiamo preso molti giocatori in prestito".

La realtà è che Gian Piero Gasperini, degli acquisti fatti finora, ne ha chiesti realmente solo due: Malen e Wesley. Poi ci sarebbe stato Sancho che, però, ha rilanciato la palla sempre più in là fino a che è stato preferito Leon Bailey (maluccio) oppure El Aynaoui. Al suo posto Gasp ha chiesto chiaramente Richard Rios che sembrava a un passo dalla Roma, con un'operazione che sembrava a un passo dalla chiusura che, alla fine, non si è chiusa.

Gasperini chiede attaccanti perché crede che la fase offensiva sia determinante. I Friedkin gli hanno ribadito la fiducia anche perché ha un contratto pesante: 5 più bonus l'anno prossimo, 6 a salire quello dopo. Difficile cambiare, ma l'equilibrio è sempre più precario.