Europa League, i finali delle gare delle 18.45: Vogliacco-gol col PAOK, bene Betis e Stoccarda
Di seguito i risultati finali delle sfide di Conference League cominciate alle 18.45:
Din. Zagabria - Betis 1-3: 31' aut. Dominguez, 34' Riquelme, 38' Antony, 89' Galesic (D)
Ferencvaros - Rangers 2-1: 27' Miovski (R), 45'+5 Otvos (F), 73' Varga (F)
Ludogorets - PAOK 3-3: 33' Stanic (L), 39' Despodov (P), 48' Vogliacco (P), 71' Verdon (L), 77' Chochev (L), 90' Mythou (P)
Midtjylland - Genk 1-0: 17' Cho
Nizza - Braga 0-1: 28' Victor
Stoccarda - M. Tel Aviv 4-1: 24' Assignon, 37' Tomas, 50' rig. Mittelstadt, 52' Revivo (M), 94' Vagnoman
Sturm Graz - Stella Rossa 0-1: 55' Ivanic
Utrecht - Nottingham Forest 1-2: 52' Kalimuendo (N), 73' van der Hoorn (U), 88' Igor Jesus
Young Boys - Lilla 1-0: 61' Males
Ore 21
Basilea - Aston Villa
Brann - Fenerbahce
Celta Vigo - Bologna
Celtic - Roma
Porto - Malmo
FCSB - Feyenoord
Friburgo - Salisburgo
Lione - G.A. Eagles
Panathinaikos - Plzen