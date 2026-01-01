Roma presa da assalto sui social: tifosi in rivolta contro i senatori, con l'hashtag #noairinnovi

Non è solo il campo a parlare in casa Roma. Dopo il pesante ko a Milano, a far rumore è soprattutto la reazione dei tifosi, che hanno scelto i social per esprimere tutta la propria frustrazione. L’ultimo post pubblicato dal club, con le immagini dell’allenamento a Trigoria sotto lo sguardo di Gian Piero Gasperini, è stato preso d’assalto da centinaia di commenti.

Un vero e proprio comment bombing, con un messaggio chiaro: #noairinnovi. L’hashtag, accompagnato dal riferimento alla proprietà del Friedkin Group, sintetizza il malcontento della piazza per una stagione che rischia di chiudersi ancora una volta senza qualificazione alla Champions League, obiettivo che manca ormai dal 2018.

Nel mirino dei sostenitori ci sono soprattutto alcuni senatori dello spogliatoio, come Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Gianluca Mancini, ritenuti simbolo di un ciclo arrivato al capolinea. La richiesta è netta: stop ai rinnovi e via a una rifondazione. Non è la prima volta che la proprietà americana si trova a fare i conti con la pressione popolare. In passato, come ricorda La Repubblica, scelte importanti sono state influenzate proprio dagli umori della tifoseria, come dimostrano i casi legati a Manu Koné, Paulo Dybala e il mancato arrivo di Leonardo Bonucci.

Adesso la situazione si ripresenta. E con una “rivoluzione” promessa dalla dirigenza, la voce del popolo giallorosso potrebbe tornare a pesare più che mai nelle decisioni future.