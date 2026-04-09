Napoli, nessun segnale negativo da Conte: De Laurentiis convinto che non chiederà di andar via

In mezzo alle suggestioni e ai rumors, è la matematica a raccontare meglio di tutto lo stato del Napoli targato Antonio Conte. Dopo 31 giornate, gli azzurri viaggiano sugli stessi punti della scorsa stagione – 65 – ma con un percorso decisamente più complesso, arricchito da impegni in Champions League e Supercoppa Italiana, oltre a una lunga serie di infortuni.

Un rendimento che conferma la solidità del progetto, rafforzato anche da un trofeo conquistato a dicembre. A poco più di 600 minuti dalla fine del campionato, il Napoli guarda ancora l’Inter capolista con un distacco di sette punti, mantenendo vive – seppur ridotte – le speranze di rimonta.

Nel frattempo, sullo sfondo restano le voci legate alla Nazionale. Il nome di Conte è tra i più chiacchierati per la panchina azzurra, ma al momento non ci sono sviluppi concreti. Il tecnico, fedele alla sua linea, ha ribadito: “Alla fine del campionato incontrerò il presidente e faremo il solito punto della situazione”. Anche il ministro dello Sport Andrea Abodi ha commentato la situazione: “È un grande allenatore e un’ottima persona. Se ci sarà una possibilità, dovranno valutarla lui, De Laurentiis e la Federazione”.

Per ora, però, il controllo resta nelle mani di Aurelio De Laurentiis. Il rapporto tra i due è solido e il contratto fino al 2027 rappresenta una garanzia. Servirebbe una scelta del tecnico per cambiare scenario, ma oggi l’ipotesi appare lontana. A scriverlo è La Repubblica.