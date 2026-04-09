Dal 1991 il 50% delle vittorie esterne del Pisa in A arriva da Roma!

Calendario che segnava la data del 20 gennaio 1991. All’Olimpico un Pisa messo in campo dal direttore tecnico Mircea Lucescu si imponeva per 2-0 sulla Roma. Al 59’ Larsen sbloccò il match dallo 0-0. Nove minuti più tardi, al 68’, Lucarelli raddoppiò il vantaggio nerazzurro. Fu quello il penultimo successo dei toscani nelle trasferte di Serie A. Dopo sarebbe arrivato soltanto il 3-2 al Tardini di Parma, ma sempre nel campionato 1990-1991. Perché dallo scorso agosto in poi il Pisa non è ancora riuscito a cogliere l’intera posta in palio lontano dall’Arena Garibaldi – Anconetani.

Ammontano a 8 i precedenti fra giallorossi e nerazzurri in riva al Tevere. Fra Serie A e cadetteria il bilancio racconta di 7 vittorie capitoline e 1 successo pisano, 13 gol marcati dai locali contro le 5 reti fatte dagli ospiti.

Insomma, al bando le mezze misure. Vince sempre uno dei club in campo!

Nel girone d’andata, lo scorso agosto, si imposero i ragazzi di mister Gasperini col minimo punteggi necessario, quell’1-0 arrivato grazie a un colpo dell’argentino Soulé dopo 55 minuti dal fischio d’inizio dell’incrocio.

Situazione in classifica alla vigilia del match (attenzione: la partita è in programma domani, venerdì).

Roma con 54 punti (17V – 3X – 11P con 42GF e 28GS), 32 dei quali all’Olimpico (10V – 2X – 3P con 23GF e 9GS). Fra le mura di casa viene da 8 turni OK (6V – 2X). L’ultimo stop interno è dello scorso 30 novembre, 0-1 ospitando il Napoli. Pisa ultimo con 18 (2V – 12X – 17P con 23GF e 55GS), soltanto 8 quelli fatti lontano dall’Arena (0V – 8X – 7P con 16GF e 36GS). Non segna in trasferta dal 23 gennaio, sul campo dell’Inter, poi ecco 4 match a secco. L’ultimo successo esterno è del 25 aprile scorso 2-1 a Brescia.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

8 incontri disputati

7 vittorie Roma

0 pareggi

1 vittoria Pisa

13 gol fatti Roma

5 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Pisa 2-1, 3° giornata 1951/1952

L’ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Pisa 0-2, 17° giornata 1990/1991