Roma-Juve, striscione della Sud: "Voi in campo, noi sugli spalti. Uniti nonostante tutto e tutti!"
"Voi in campo, noi sugli spalti siamo la coreografia più bella... Uniti nonostante tutto e tutti!". Questo lo striscione apparso in Curva Sud al momento dell'ingresso in campo di Roma e Juventus, un messaggio legato a una coreografia che è stata negata proprio ai tifosi giallorossi in vista del big match valido per il 27° turno di Serie A.
Le formazioni ufficiali di Roma-Juve
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, Cristante, Wesley; Pellegrini, Pisilli; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.
