Torino, Duvan Zapata non è desaparecido: la Pantera torna al gol dopo quasi 3 mesi

Il 2-0 del Torino sulla Lazio non ha solamente dato il bentornato con un sorriso a Roberto D'Aversa, nonostante la retrocessione con l'Empoli della scorsa stagione. La prima vittoria coniata sulla panchina granata ha combaciato anche con la scelta azzeccata di contare su Duvan Zapata dal primo minuto, centravanti e capitano che è stato esaltato dalla coppia offensiva con il Cholito Simeone. E premiato dal traversone di Obrador oggi contro i biancocelesti per infilare il colpo di testa del raddoppio finale.

La storia recente del 34enne colombiano merita una sottolineatura. Tornato dal calvario del crociato, separati gli oltre 300 giorni lontano dal campo, l'ex Atalanta ha ripreso gradualmente posto nell'undici del Torino. Nel tentativo di ritrovare la forma atletica necessaria e prediletta. Per tornare al gol ha dovuto attendere l'incrocio con il Milan lo scorso 8 dicembre. In campionato e in casa, stessa dinamica che si è riproposta oggi contro la Lazio.

A distanza di quasi 3 mesi dall'ultimo centro personale, Zapata ha siglato il suo secondo gol stagionale in 797 minuti complessivi. E l'accoppiata con Simeone potrebbe riservare grandi notizie per chiudere nella maniera ideale la stagione complicata in casa Toro. Intanto, con i tre punti agguantati oggi ai danni dei biancocelesti la zona retrocessione ora dista 6 lunghezze. "Zapata pensavo di cambiarlo nel secondo tempo ma ha dimostrato il suo valore", ha raccontato nel post-partita D'Aversa, riguardo la sostituzione del leader del Toro solamente al minuto 84. Scelta che ha fornito il tempo per siglare la rete personale.