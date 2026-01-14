Roma scatenata, Malen oggi sarà in città. Atalanta-Raspadori, via alle visite: le top news delle 13

Ancora acquisti per la Roma: Donyell Malen è una operazione in chiusura, fa sapere Fabrizio Romano. È stato raggiunto l'accordo totale con l'Aston Villa e con gli agenti del calciatore. Il club inglese ha già autorizzato Malen a volare verso la Capitale nella giornata di oggi: già ieri la Roma ha fatto un bel progresso nella ricerca di rinforzi invernali dando il benvenuto a Robinio Vaz, mentre oggi toccherà all'olandese. L'operazione, condotta dal direttore sportivo giallorosso Ricky Massara, è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di sterline con l'inserimento di una clausola di riscatto fissata a 25 milioni, destinata a diventare obbligatoria.

Maximilian Ibrahimovic si è trasferito in prestito con diritto di riscatto all'Ajax dal Milan. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, per acquistare il calciatore a titolo definitivo in estate, il club olandese dovrà versare 3,5 milioni di euro nelle casse dei rossoneri. Il Diavolo manterrà nel caso una percentuale sulla futura rivendita del classe 2006. In carriera ha collezionato 18 presenze e 5 gol con il Milan Futuro.

Sono iniziate alle 11 le visite mediche di Giacomo Raspadori, in vista della firma del contratto con l’Atalanta. L’attaccante italiano, che si trasferirà alla Dea dall’Atlético Madrid, è arrivato pochi minuti fa alla clinica La Madonnina, a Milano, per i test medici di rito. Raspadori passerà all’Atalanta dall’Atletico nell’ambito di un’operazione a titolo definitivo da circa 25 milioni di euro. Contratto fino al 2030, con ingaggio da 4 milioni di euro a stagione.